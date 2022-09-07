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TKR Pod Ep. 70: Rutgers / Boston College Recap -- Twitter Space!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Craig recap the Rutgers/BC game in a Twitter Space and take your questions live!

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