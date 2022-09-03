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TKR Pod Ep. 69: Instant Reaction to Rutgers beating Boston College

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Chris Nalwasky and Craig Epstein break down Rutgers Football's big win at Boston College by a final score of 22-21.

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