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TKR Pod Ep. 117: Charles Amankwaa commits to Rutgers Football

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers' latest transfer commitment in former Akron CB Charles "Chuck" Amankwaa, older brother of redshirt freshman DB Thomas Amankwaa. They go over what to expect from Charles Amankwaa, his game and what this means moving forward for Rutgers' transfer portal recruiting.

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