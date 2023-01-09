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TKR Pod Ep. 110: Isaiah Iton committed, coaching updates & RHoops recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to discuss the commitment of former Ole Miss DT Isaiah Iton to Rutgers football.

Next they dive into the football assistant coaching carousel before recapping the 76-65 loss by Rutgers MBB Sunday afternoon.

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