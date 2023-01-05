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TKR Pod Ep. 108: Instant Reaction to Rutgers hiring OC Kirk Ciarrocca

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the hiring of Rutgers new (and also former) OC Kirk Ciarrocca. They go through his résumé, his offensive philosophy and the timeline of the hire.

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