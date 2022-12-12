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TKR Pod Ep. 101: Instant Reaction to Rutgers landing DB Eric Rogers

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie breakdown the first transfer portal commit to the Rutgers football program this off-season in former Northern Illinois DB Eric Rogers (Burlington Township HS, NJ product). They also dive into how the rest of the visit weekend went before breaking down Rutgers MBB 45-43 loss at the RAC to Seton Hall.

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