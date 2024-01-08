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TKR Pod: Corey Hetherman leaves for Minnesota + LS Austin Riggs commits!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down what it means for Rutgers football that LB coach Corey Hetherman has left for Minnesota to become their Defensive Coordinator (0:30).

They close by discussing the latest transfer portal commitment in former BYU long-snapper Austin Riggs (11:00).

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