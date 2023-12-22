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TKR Pod: City of Palms Recap, NIL Thoughts and Mississippi St Hoops Preview

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the epic Dylan Harper/Ace Bailey matchup from City of Palms this past week (0:30) before giving their thoughts on the Keith Sargeant Rutgers NIL article that recently was published (15:30).

They close by previewing the Rutgers/Mississippi State basketball matchup at the Prudential Center tomorrow afternoon (30:45).

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