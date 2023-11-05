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TKR POD: 2023-24 Rutgers Basketball Preview Show

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to preview the 2023-24 Rutgers Men's Basketball season, breaking down the expected changes to the offense (0:30), the new players on the team (6:00), the out-of-conference schedule, the B1G conference schedule, breakout players, team MVPs and a prediction for the Princeton game (42:00).

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