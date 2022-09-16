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TKR announces partnership with Knight And Day apparel!
Richard Schnyderite
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TheKnightReport
Publisher
The Knight Report is excited to announce that we have partnered with
Knight And Day Apparel, the go-to website for all kinds of Scarlet Knights themed apparel.
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WHAT IS KNIGHT AND DAY APPAREL?
Knight and Day Apparel is a Rutgers University focused tailgating brand that offers unique merchandise designed to elevate the Rutgers brand. Primarily an ecommerce retailer, Knight and Day is located in the greater New Brunswick area and staffs Rutgers alumni to help drive the company's growth.
In addition, the company also focuses on NIL opportunities with Rutgers student-athletes (
current deal w/Paul Mulcahy) in hopes to provide them with an opportunity to grow their own brand and bring them closer to the Rutgers community.
Overall, Knight and Day Apparel bleeds scarlet and strives to ensure that everyone knows what the Rutgers community is all about!
WHAT DOES THIS PARTNERSHIP MEAN?
End of the day nothing changes on your end, but if you are Rutgers-Rivals member we have a promo code (
CLICK HERE) that you can enter at the end of your checkout on Knight And Day Apparel that will get you 10% off of every order!
Certain data provided by STATS, LLC
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