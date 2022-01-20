 Three Thoughts on Rutgers Hoops 48-46 win over Iowa
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Three Thoughts on Rutgers Hoops 48-46 win over Iowa

Craig Epstein • TheKnightReport
Staff Writer
@CraigEpstein18

Points were hard to come by as Rutgers escaped with a 48-46 win over Iowa at Jersey Mike’s Arena.

Here are three thoughts after the game…..

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