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{{ timeAgo('2022-10-06 07:15:00 -0500') }} football Edit

TBT: Looking back at Rutgers and Nebraska starters as recruits

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

One of The Knight Report's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the Rutgers Football starters as recruits to their team's opponent each week.

This week we compare the Scarlet Knights to the Nebraska Cornhuskers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

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QUARTERBACK....

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RUNNING BACK....

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WIDE RECEIVER....

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TIGHT END....

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OFFENSIVE LINE....

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DEFENSIVE LINE (DE, DE, DT, DT)

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LINEBACKERS....

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DEFENSIVE BACKS....

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