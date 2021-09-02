Social media: How Power Five programs handled their 2023 edits
Midnight Wednesday was the first time college coaches could officially contact 2023 recruits. Social media graphics are such an important part of the recruiting process now, including late into the night on those first few hours after midnight. Here is a look at how each Power Five team handled their edits to 2023 prospects.
Note: No graphic available from Wisconsin.
ALABAMA
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ARIZONA
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ARIZONA STATE
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FLORIDA
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WEST VIRGINIA
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