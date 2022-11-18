News More News
{{ timeAgo('2022-11-18 18:16:20 -0600') }} basketball Edit

Rutgers suffers first loss of season, as Temple wins 72-66

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

After nearly a week off from play, Rutgers Basketball returned to the hardwood today as they took on Temple up at the Mohegan Sun Arena in Connecticut losing to the Owls by a final score of 72-66.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

It was an ugly start to the game for the Scarlet Knights as they couldn't make a bucket to save their life, shooting just 7-of-24 from the field and 0-of-5 from three in the first half. While this was happening, the Owls were doing quite the opposite scoring 38pts on 12-of-30 behind NJ native Khalif Battle's first half high of 13 points.

Luckily the Rutgers defense woke up for a bit in the second half to help lead a small comeback, forcing (13) Temple turnovers. However it wasn't enough to make up for the first half woes, lack of made three pointers (1-of-16) and lack of free throws (65.5%) for the Scarlet Knights, leading to an Owls victory in the end.

RHoops Play of the Day: Rutgers came out playing some stellar full court defense in the second half and here's just a glimpse of the perfect trap executed by Mawot Mag and Aundre Hyatt.

UP NEXT: Rutgers will return to action on Tuesday as they welcome fellow in-state school Rider to Jersey Mike's Arena for a 7:00pm ET tip-off. Game will be televised on BTN aka the Big Ten Network.

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}