 Rutgers seniors take the mic and give their closing thoughts on Senior Day
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Rutgers seniors take the mic and give their closing thoughts on Senior Day

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers men's basketball seniors Ron Harper Jr., Geo Baker, Caleb McConnell, Ralph Gonzales-Agee, and Luke Nathan in that order address the crowd at Jersey Mike's Arena after the Scarlet Knights Senior Day win over Penn State.

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