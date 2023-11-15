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Rutgers is set to face off against Georgetown in the Gavitt Games

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena once again today as they are all set to welcome the Georgetown Hoyas to town for the annual Gavitt Games between the Big East and the Big Ten.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV/STREAM: FS1 (Can't find the game? Click here)

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Georgetown Hoyas

WHEN: Wednesday at 7:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -10.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2023-24 ESPN BPI 2022-23 NET RANKING 2022-23 SAGARIN

Rutgers

72

48

40

42

Georgetown

177

102

240

176

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 GEORGETOWN RECORD: 1-1 / Lone win against Le Moyne

SERIES HISTORY: This will be the 46th matchup between the two schools, with Georgetown currently leading the series currently 29-16. The most recent game was during the 2012-13 season where the Bulldogs defeated the Scarlet Knights, 64-51.

RECRUIT COMPARISON....

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