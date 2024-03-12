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Rutgers Hoops has several 2026 targets in latest Rivals150 rankings

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Last week Rivals released several sets of basketball ranking, including the updated Rivals150 basketball rankings for the class of 2026, which features several prospects with Rutgers offers and interest.

With that being said, let's take a look at each of them below.

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