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Rutgers Football's 2025 Recruiting Big Board

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

With the class of 2024 just about wrapped up minus a couple of potential additions over the next few months, expect the Scarlet Knights coaching staff to begin to shift some focus towards the 2025 class.

With that being said, we decided to build up the 2025 Rutgers Football Recruiting Big Board.

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