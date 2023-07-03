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Rutgers Football has several 2025 targets in updated Rivals250 rankings

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rivals recently releases the updated Rivals250 rankings for the class of 2025 and it features several Rutgers Football recruiting targets, so let's take a look at where they are ranked below.

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CHOP25 TARGETS IN THE RIVALS250 RANKINGS
NEW RANKING POSITION / PLAYER STAR RANKING PREVIOUS RANKING

No. 38

DE Zahir Mathis

6

No. 75

S Anthony Sacca

57

No. 80

DE Trent Wilson

63

No. 103

LB DJ McClary

NR

No. 111

WR Quincy Porter

97

No. 115

RB John Forster

81

No. 117

CB Jahmir Joseph

90

No. 122

QB Malik Washington

166

No. 193

DE Sharlandiin Strange

160

No. 231

LB Kamar Archie

187

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