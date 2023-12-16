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Rutgers Basketball welcomes Long Island to town for Saturday showdown

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head back home this weekend for a matchup against a local out of conference opponent in the Long Island Sharks.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

STREAM: BTN+

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Long Island Sharks

WHEN: Saturday at 1:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -26.5 points

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

77

74

60

69

Long Island

329

341

355

352

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 LONG ISLAND RECORD: 1-8 / One win versus Texas A&M-CC

SERIES HISTORY: This will be the 74th matchup between the two schools, with Seton Hall leading the series 42-31. The most recent game took place last season inside of Jersey Mike's Arena where the Pirates went on to defeat the Scarlet Knights by a score of 45-43.

The last time that Rutgers has won inside of the Prudential Center (Seton Hall's home court) dates back to 2013 where the Scarlet Knights won 56-51.

RECRUIT COMPARISON....

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