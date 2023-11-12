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Rutgers Basketball welcomes Bryant to Jersey Mike's Arena

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena today for yet another home game as the Scarlet Knights welcome the Bryant Bulldogs to town.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

TV/STREAM: B1G+

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Bryant Bulldogs

WHEN: Sunday at 12:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -13.5pts || Over/Under 138.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2023-24 ESPN FPI 2022-23 NET RANKING 2022-23 SAGARIN

Rutgers

67

49

40

42

Bryant

240

149

179

215

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 BRYANT RECORD: 1-1 / Lone win against Fisher College (DIII)

SERIES HISTORY: This will be the fourth matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 3-0. The most recent game was during the 2019-20 season where Scarlet Knights defeated the Bulldogs, 73-71.

RECRUIT COMPARISON....

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