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Rutgers Basketball welcomes Bryant to Jersey Mike's Arena
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena today for yet another home game as the Scarlet Knights welcome the Bryant Bulldogs to town.
With that being said, here's everything you need to know about today's game.
TV/SPREAD/WHEN/WHERE....
TV/STREAM: B1G+ WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Bryant Bulldogs WHEN: Sunday at 12:00pm ET WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey
SPREAD: Rutgers -13.5pts || Over/Under 138.5pts RANKINGS COMPARISON.....
RECORD/SERIES HISTORY....
2023-24 BRYANT RECORD: 1-1 / Lone win against Fisher College (DIII)
SERIES HISTORY: This will be the fourth matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 3-0. The most recent game was during the 2019-20 season where Scarlet Knights defeated the Bulldogs, 73-71. RECRUIT COMPARISON....
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