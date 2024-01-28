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Rutgers Basketball welcomes B1G's best to town in Purdue

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they welcome the No. 2 ranked Purdue Boilermakers to New Jersey for a Sunday afternoon Big Ten Conference matchup.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: FOX

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Purdue Boilermakers

WHEN: Sunday at 1:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: N/A

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

100

97

97

106

Purdue

2

2

2

2

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 PURDUE RECORD: 18-2 (7-2) / Notable wins against Tennessee, Arizona, Alabama and Illinois.

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Boilermakers will mark the 21st ever meeting between the two programs on the hardwood. Now Purdue currently leads the series 14-6, but Rutgers has won five of the last seven.

RECRUIT COMPARISON....

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