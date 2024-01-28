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Rutgers Basketball welcomes B1G's best to town in Purdue
Chase Jacoby
Staff Writer
Rutgers Basketball is back today as they welcome the No. 2 ranked Purdue Boilermakers to New Jersey for a Sunday afternoon Big Ten Conference matchup.
With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.
TV/WHEN/WHERE/SPREAD....
TV: FOX WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Purdue Boilermakers WHEN: Sunday at 1:00pm ET WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey
SPREAD: N/A RANKINGS COMPARISON.....
RECORD/SERIES HISTORY....
2023-24 PURDUE RECORD: 18-2 (7-2) / Notable wins against Tennessee, Arizona, Alabama and Illinois.
SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Boilermakers will mark the 21st ever meeting between the two programs on the hardwood. Now Purdue currently leads the series 14-6, but Rutgers has won five of the last seven. RECRUIT COMPARISON....
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