News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-11 18:35:44 -0600') }} basketball Edit

Rutgers Basketball Recruiting Notebook: Early November Edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball has already signed one recruit in the class of 2023 and that was No. 30 overall ranked prospect Gavin Griffiths, who is the Scarlet Knights highest signee of the Rivals Era (dating back to 2002).

However they aren't done yet as they hope to add a big man to this class during the early signing period that extends up until November 16th.

With that being said, here is the latest on where the Scarlet Knights stand on the recruiting trail.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}