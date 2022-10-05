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Rutgers Basketball Practice Notebook -- Week of October 3rd

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here at The Knight Report, our staff was able to get into the the RWJ Barnabas Athletic Performance Center earlier this week to see how the team is performing heading into year seven under head coach Steve Pikiell.

Below you can see some of the notes from our staff who was able to observe practice on Tuesday afternoon.

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