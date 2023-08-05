PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rutgers Basketball lands FIU transfer guard Austin Williams
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Basketball added their third transfer commitment of the offseason as former Marist / Hartford / FIU guard Austin Williams announced his commitment to the Scarlet Knights following a visit to campus.
The 6-foot-4, 200-pound graduate transfer prospect is a Roseland, New Jersey native that has bounced around a bit at the college level since graduating from Seton Hall Prep back in 2017.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7impzvuI8gQXZhaWxhYmxlIFRyYW5zZmVyIOKanO+4jzxicj48YnI+
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgQXVzdGluIFdpbGxpYW1zPGJyPiAgICAgICAg
ICAgICAg8J+nqVZlcnNhdGlsZSBXaW5n8J+nqTxicj4gICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICBIYXJ0Zm9yZDxicj4gICAgICoqMSBZZWFyIG9mIEVsaWdp
YmlsaXR5IFJlbWFpbmluZyoqPGJyPjxicj4xNiBQUEcgfCA1IFJQRyB8IDMg
QVBHfCA1MCBGRyUgfCAxIFNQRzxicj48YnI+QHNwYWNlX2FjZTIwPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3RyYW5zZmVycG9ydGFs
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jdHJhbnNmZXJw
b3J0YWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy90cmFuc2ZlcnRhcGVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jdHJhbnNmZXJ0YXBlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3cyZDFMcHBYVEMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93MmQxTHBwWFRDPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRyYW5zZmVyIFRhcGVzIChAVHJhbnNmZXJUYXBlcykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmFuc2ZlclRhcGVzL3N0YXR1
cy8xNTAzODY4NjQ3OTg2NTMyMzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h
cmNoIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Williams started out his career at Marist and played two seasons for the Red Hawks before transferring to Hartford where he sat out one season and then played two there prior to make another move to FIU last offseason, but missed the year due to injury and entered the portal again this past May.
Now Williams played his best ball during his couple of seasons at Hartford, especially his last season on the hardwood back in 2021-22 where he averaged 16.1 points, 5.2 rebounds, 3.4 assists and 1.3 steals per game while shooting 50% from the field and earning All-American East first team.
Williams ended up missing this past season with the FIU Panthers due to injury and instead decided to redshirt. This upcoming year with the Scarlet Knights will be his seventh year playing college basketball.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3J1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3J1dGdlcnMtYmFza2V0YmFsbC1sYW5kcy1maXUtdHJhbnNmZXIt
Z3VhcmQtYXVzdGluLXdpbGxpYW1zIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnJ1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZydXRnZXJzLWJhc2tldGJhbGwtbGFuZHMtZml1LXRyYW5z
ZmVyLWd1YXJkLWF1c3Rpbi13aWxsaWFtcyZjNT0yMDIyNzMzMTQwJmN2PTIu
MCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29t
U2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==