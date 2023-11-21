Advertisement
News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Rutgers Basketball has several 2025 targets in latest Rivals150 rankings

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Earlier today, Rivals released the updated Rivals150 basketball rankings for the class of 2025 and it features several Rutgers Basketball recruiting targets, so let's take a look at where they are ranked below.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement