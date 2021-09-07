 Rutgers 2022 class now ranked No. 31 after Gavin Wimsatt enrolls early
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Rutgers 2022 class now ranked No. 31 after Gavin Wimsatt enrolls early

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

On late Friday night, Rutgers Football received some good news as Yahoo Sports' Pete Thamel reported that 2022 Rivals four-star quarterback Gavin Wimsatt was leaving Owensboro (KY) High School after just three games into his senior year and will be joining the Scarlet Knights next week.

This huge news for the Scarlet Knights as they not only lock up their highest ranked quarterback commit ever and way before December signing day, but they also get Wimsatt into the program to get him adjusted to the college game much quicker.

While there technically isn't a true down side to Wimsatt enrolling early, the one thing that will take a hit is Rutgers Football's class of 2022 ranking.

Now with Wimsatt reclassifying to 2021, the CHOP21 class now boasts a ranking of No. 35 and the CHOP22 class is currently No. 31 in the nation. Despite the drop in the 2022 team rankings, the 2022 Rutgers Football recruiting class currently features six four-star recruits along with some other recruits who are highly ranked three-stars. You can see who all 14 verbal commitments in the class of 2022 below.

CHOP22 RECRUITING CLASS
PROSPECT NAME STAR RANKING

RB Samuel Brown

WR Amarion Brown

OL Jacob Allen

DE Kenny Fletcher

ILB Anthony Johnson

OLB Moses Walker

OL Taj White

OL Joe De Croce

OL Kwabena Asamoah

OL Emir Stinette

DE Demetrious "DJ" Allen

DB Davison Igbinosun

ATH Rashad Rochelle

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