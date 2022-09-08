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Recruit Scoop: How has the CHOP23 class performed this season?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Follow along with The Knight Report as we track how Rutgers Football's class of 2023 verbal commitments played in their high school football games each week and throughout the entire 2022 season.

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