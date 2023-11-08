Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Recruit Reactions from Rutgers Football versus No. 1 Ohio State

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Despite the loss on Saturday afternoon, it was still an exciting day for Rutgers Football fans in SHI Stadium as the Scarlet Knights showed up and played very competitively against the No. 1 ranked team in the country in Ohio State.

On top of that, they did so in front of a strong list of recruiting visitors that they hosted for the game. The Knight Report caught up with many of the prospects in attendance to get their thoughts on being in Piscataway on Saturday.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement