Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

QB Profiler™: Rutgers Football QB Gavin Wimsatt

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

Back in the spring, we did a QB Profiler on Gavin Wimsatt and Evan Simon. But now quarterback Gavin Wimsatt now has 1 full year under his belt as the Scarlet Knights starting quarterback. Here's the QB Profiler for new Rutgers QB Athan Kaliakmanis if you want to compare.

With the help of SportSource Analytics, The Knight Report will dig a little deeper and look at his complete QB profile for this season.


NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Gavin Wimsatt Strength Profile by Passer Rating

Rutgers Football
Click on image to enlarge
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement