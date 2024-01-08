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QB Profiler™: New Rutgers Football QB Athan Kaliakmanis

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

Minnesota quarterback Athan Kaliakmanis announced he was going into the transfer portal on November 28th and he's now on a visit at Rutgers. Last season for Golden Gophers, he completed 53.1 percent of his passes for 1,831 yards with 14 touchdowns and nine interceptions.

With the help of SportSource Analytics, The Knight Report will dig a little deeper and look at his complete QB profile.

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Athan Kaliakmanis 2023 Strength Profile by Passer Rating

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