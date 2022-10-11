News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-11 07:15:00 -0500') }} basketball Edit

Q&A with Rutgers Basketball HC Steve Pikiell, previewing 2022-23 season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

After watching Rutgers Basketball practice the other day, The Knight Report had the opportunity to go one on one with head coach Steve Pikiell to talk a little bit about this year’s team, the impact of some of the newcomers and more.

With that being said, here's our Q&A with coach Pikiell.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}