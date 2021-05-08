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baseball
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Q&A with D1Baseball's Kendall Rogers talking Rutgers and postseason
Richard Schnyderite
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TheKnightReport
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With Rutgers Baseball playing lights out lately and making a run towards the 2021 NCAA Tournament, here at The Knight Report we brought in one of the top college baseball analysts in the country in...
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