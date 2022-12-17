News More News
{{ timeAgo('2022-12-17 07:10:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers weclomes Wake Forest to town for a Saturday matchup

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back home and hoping to get back into the win column once again as they welcome the Wake Forest Demon Deacons to town.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Wake Forest Demon Deacons

WHEN/TV: Saturday at Noon ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

RANKINGS COMPARISON....

RUTGERS || WAKE FOREST

NET: No. 45 || No. 96

KENPOM: No. 32 || No. 85

ESPN BPI: No. 23 || No. 70

SAGARIN: No. 28 || No. 83

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 WAKE FOREST RECORD: 8-3 / Notable wins vs. Wisconsin, Utah Valley and Georgia.

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Wake Forest leading the series 1-0. The Demon Deacons won the only game between the two schools came back in 2015 by a final score of 69-68.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}