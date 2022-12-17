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basketball
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PREVIEW: Rutgers weclomes Wake Forest to town for a Saturday matchup
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Basketball is back home and hoping to get back into the win column once again as they welcome the Wake Forest Demon Deacons to town.
Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.
TV/SPREAD/WHEN/WHERE....
WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Wake Forest Demon Deacons WHEN/TV: Saturday at Noon ET || BTN
WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey RANKINGS COMPARISON....
RUTGERS || WAKE FOREST No. 45 || No. 96 NET: No. 32 || No. 85 KENPOM: No. 23 || No. 70 ESPN BPI:
No. 28 || No. 83 SAGARIN: RECORD/SERIES HISTORY....
2022-23 WAKE FOREST RECORD: 8-3 / Notable wins vs. Wisconsin, Utah Valley and Georgia.
SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Wake Forest leading the series 1-0. The Demon Deacons won the only game between the two schools came back in 2015 by a final score of 69-68. RECRUIT COMPARISON....
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Certain data provided by STATS, LLC
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