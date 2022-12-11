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{{ timeAgo('2022-12-11 06:17:40 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers vs. Seton Hall in the Garden State Hardwood Classic

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back home and set to welcome rival Seton Hall to the Trapezoid of Terror for another Garden State Hardwood Classic between former Big East Conferences foes.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Seton Hall Pirates

WHEN: Sunday at 6:30pm ET || FS1

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || SETON HALL

NET: No. 25 || No. 28

KENPOM: No. 31 || No. 20

ESPN BPI: No. 26 || No. 11

SAGARIN: No. 25 || No. 17

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 SETON HALL RECORD: 6-2 / Notable wins versus Memphis, Monmouth.

SERIES HISTORY: This will be the 62nd matchup between the two schools, with Seton Hall leading the series 36-25. The Pirates also hold the most recent victory in the series, defeating the Scarlet Knights 77-63 last December.

RECRUIT COMPARISON....

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