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{{ timeAgo('2022-12-23 09:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers set to take on Bucknell ahead of Christmas Holiday

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back home and set to take the hardwood once again as they will welcome Bucknell to town for a Friday night matchup.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Bucknell Bison

WHEN/TV: Friday at 5:00pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

RANKINGS COMPARISON....

RUTGERS || BUCKNELL

NET: No. 38 || No. 224

KENPOM: No. 24 || No. 239

ESPN BPI: No. 20 || No. 178

SAGARIN: No. 23 || No. 241

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 BUCKNELL RECORD: 7-5 / Notable wins vs. Niagara, Austin Peay and NJIT.

SERIES HISTORY: This will be the 25th matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 18-6. The Scarlet Knights have won the past 14 matchups, with the Bison last winning in the series back in February of 1964.

RECRUIT COMPARISON....

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