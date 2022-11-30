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{{ timeAgo('2022-11-30 07:58:50 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Rutgers Hoops vs. Miami in ACC/B1G Challenge

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they hit the road to take on Miami in the last of the ACC/B1G Challenge.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Miami Hurricanes

WHEN: Wednesday at 7:15pm ET || ESPNU

WHERE: Watsco Center (8,000) -- Coral Gables, Florida

SPREAD: Miami -2.5pts || Over/Under: 136.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || MIAMI

KENPOM: No. 36 || No. 44

ESPN BPI: No. 36 || No. 35

SAGARIN: No. 30 || No. 46

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MIAMI RECORD: 6-1 / Notable wins vs. UCF, Providence and UNC-Greensboro.

SERIES HISTORY: This will be the 17th matchup between the two schools, with Miami leading the series 10-6. The two programs met last in 2018 where the Scarlet Knights defeated the Hurricanes by a score of 57-54.

RECRUIT COMPARISON....

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