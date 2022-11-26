News More News
{{ timeAgo('2022-11-26 09:00:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Rutgers Hoops vs. Central Connecticut

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are back home once again set to take on Central Connecticut State for Saturday afternoon showdown on the banks.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Central Connecticut State

WHEN: Saturday at 3:00pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -23.0pts || Over/Under: 130.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || CENTRAL CONNECTICUT

KENPOM: No. 42 || No. 332

ESPN BPI: No. 44 || No. 345

SAGARIN: No. 33 || No. 333

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 CCSU RECORD: 0-5 / Zero wins on the year so far.

SERIES HISTORY: This will be the fifth matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 14-0. The two programs met last season where the Scarlet Knights defeated the Blue Devils by a score of 79-48.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}