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{{ timeAgo('2023-01-24 09:32:28 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops welcomes Penn State to town

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood for another Big Ten matchup as they are set to face off against Penn State inside of Jersey Mike's Arena.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Penn State Nittany Lions

WHEN: Tuesday at 6:30pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike’s Arena (8,500) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -6.5pts || Over/Under set at 128.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || PENN STATE

NET: No. 22 || No. 48

KENPOM: No. 20 || No. 38

ESPN BPI: No. 17 || No. 49

SAGARIN: No. 22 || No. 49

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 PENN ST RECORD: 12-6 / Notable wins versus Indiana, Illinois and Iowa.

SERIES HISTORY: This will be the 73rd matchup between the two schools, with Penn State leading the series 41-31. However the Scarlet Knights hold the most recent victory defeating the Nittany Lions 59-58 back in March 2022.

RECRUIT COMPARISON....

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