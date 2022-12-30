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{{ timeAgo('2022-12-30 09:59:02 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops welcomes Coppin State for final game of 2022

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is set to take the hardwood for the final time of the 2022 year as they welcome Coppin State to town as the Scarlet Knights hop to cap off out of conference play with a win.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Coppin State Bald Eagles

WHEN/TV: Friday at 8:00pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

RANKINGS COMPARISON....

RUTGERS || COPPIN STATE

NET: No. 25 || No. 264

KENPOM: No. 22 || No. 296

ESPN BPI: No. 17 || No. 289

SAGARIN: No. 15 || No. 314

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 COPPIN ST RECORD: 5-11 / Notable wins vs. James Madison and Navy.

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 1-0. The lone matchup between the two programs came back in 2017 when the Scarlet Knights defeated the Eagles by a score of 64-39.

RECRUIT COMPARISON....

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