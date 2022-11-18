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{{ timeAgo('2022-11-18 09:30:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops set to take on Temple in neutral site battle

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are set for their first game away from Jersey Mike's Arena as both the Scarlet Knights and Temple Owls travel north for a neutral site game up at Mohegan Sun Arena in Connecticut.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Temple Owls

WHEN: Friday at 5:00pm ET || ESPNU

WHERE: Mohegan Sun Arena (10,000) -- Uncasville, Connecticut

SPREAD: Rutgers -4.5 pts || Over/Under: 130.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || TEMPLE

KENPOM: No. 41 || No. 103

ESPN BPI: No. 47 || No. 129

SAGARIN: No. 25 || No. 109

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 TEMPLE RECORD: 1-2 / Victory against No. 16 Villanova

SERIES HISTORY: This will be the 48th matchup between the two schools, with Temple leading the series 32-15. The last time the two programs met, the Owls defeated the Scarlet Knights by a score of 88-82 back in 2014.

RECRUIT COMPARISON....

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