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{{ timeAgo('2023-01-15 06:19:06 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops seeking revenge vs. Ohio State

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood for another Big Ten matchup as they are set to face off against Ohio State for the second time this year.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Ohio State Buckeyes

WHEN: Sunday at 2:15pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike’s Arena (8,500) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -3.5pts || O/U set at 135pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || OHIO STATE

NET: No. 18 || No. 21

KENPOM: No. 14 || No. 15

ESPN BPI: No. 11 || No. 12

SAGARIN: No. 14 || No. 22

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 OHIO ST RECORD: 10-6 / Notable wins versus Cincinnati, Rutgers & Texas Tech.

SERIES HISTORY: This will be the 16th matchup between the two schools, with Ohio State leading the series 11-4. The Buckeyes won the last matchup earlier this season in questionable fashion as the refs missed quite a few calls on their game winning buzzer beater.

RECRUIT COMPARISON....

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