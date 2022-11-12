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basketball
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PREVIEW: Rutgers Basketball set to take on UMass-Lowell
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are set for another home game, this time against the UMass-Lowell River Hawks.
Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.
TV/SPREAD/WHEN/WHERE....
WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. UMass-Lowell River Hawks WHEN: Saturday at 2:00pm ET || BTN Plus WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey
SPREAD: Rutgers -14.5 pts || Over/Under: 136.0pts RANKINGS COMPARISON.....
RUTGERS || UMASS-LOWELL No. 39 || No. 150 KENPOM: No. 43 || No. 202 ESPN BPI: No. 26 || No. 211 SAGARIN:
No. 80 || No. 247 21-22 NET Rankings: RECORD/SERIES HISTORY....
2021-22 UMASS-LOWELL RECORD: 15-16 (7-11) / Notable wins versus Dayton, George Washington and Sacred Heart.
SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 1-0. The last time the two programs met, the Scarlet Knights defeated the River Hawks by a score of 89-66 back in 20155 RECRUIT COMPARISON....
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