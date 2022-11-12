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{{ timeAgo('2022-11-12 08:57:48 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Basketball set to take on UMass-Lowell

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are set for another home game, this time against the UMass-Lowell River Hawks.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. UMass-Lowell River Hawks

WHEN: Saturday at 2:00pm ET || BTN Plus

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -14.5 pts || Over/Under: 136.0pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || UMASS-LOWELL

KENPOM: No. 39 || No. 150

ESPN BPI: No. 43 || No. 202

SAGARIN: No. 26 || No. 211

21-22 NET Rankings: No. 80 || No. 247

RECORD/SERIES HISTORY....  

2021-22 UMASS-LOWELL RECORD: 15-16 (7-11) / Notable wins versus Dayton, George Washington and Sacred Heart.

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 1-0. The last time the two programs met, the Scarlet Knights defeated the River Hawks by a score of 89-66 back in 20155

RECRUIT COMPARISON....

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