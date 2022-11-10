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{{ timeAgo('2022-11-10 07:30:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Basketball opens season vs. Sacred Heart

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are set for another home game, this time against the Sacred Heart Pioneers.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Sacred Heart Pioneers

WHEN: Thursday at 7:00pm ET || BTN Plus

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -20.5 pts || Over/Under: 139.5pts

SERIES RECORD: Rutgers leads the series 4-0

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || SACRED HEART

KENPOM: No. 43 || No. 306

SAGARIN: No. 33 || No. 282

2021-22 ESPN BPI: No. 73 || No. 246

21-22 NET Rankings: No. 80 || No. 323

RECORD/SERIES HISTORY....  

2021-22 SACRED HEART RECORD: 10-20 (6-12) / Notable wins versus Lafayette, La Salle and Mount St. Mary's

SERIES HISTORY: This will be the fifth matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 4-0.

RECRUIT COMPARISON....

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