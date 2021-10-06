 TheKnightReport - Plays of the Week: Sept. 30-Oct. 2
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Plays of the Week: Sept. 30-Oct. 2

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

This week's plays include plays from QB Arch Manning, as well as Rutgers commit Samuel Brown and Penn State commit Abdul Carter.

Featured prospects:
Braydon Johnson
Andre Greene Jr.
Arch Manning
Amorion Walker
Jayden Wayne
Samuel Brown
Gabarri Johnson
Abdul Carter
Mac Grant
Damian Faffittee II

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