PHOTOS/VIDEOS: Rutgers Football Pro Day 2022
Here's a small photo album and a few video clips from some of the top prospects participating in Rutgers Football Pro Day 2022.
RB ISAIH PACHECO
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WR BO MELTON
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TE JOVANI HASKINS
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DE MIKE TVERDOV
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DB LARRY STEVENS
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