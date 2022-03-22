 TheKnightReport - PHOTOS/VIDEOS: Rutgers Football Pro Day 2022
News More News
{{ timeAgo('2022-03-22 16:43:52 -0500') }} football Edit

PHOTOS/VIDEOS: Rutgers Football Pro Day 2022

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's a small photo album and a few video clips from some of the top prospects participating in Rutgers Football Pro Day 2022.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE


RB ISAIH PACHECO

WR BO MELTON

TE JOVANI HASKINS

DE MIKE TVERDOV

DB LARRY STEVENS  

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}