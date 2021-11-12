 PHOTOS: Rutgers Basketball defeats Lehigh in season opener
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PHOTOS: Rutgers Basketball defeats Lehigh in season opener

Winston Delk
Rutgers.Rivals.com

Here's the full photo album from Rutgers Basketball's season opening victory over the Lehigh Mountain Hawks.

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