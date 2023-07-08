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New Rutgers Football offer: 2025 WR Jalil Hall

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Football has offered Drexel Hill (PA) Monsignor Bonner High School 2025 wide receiver Jalil Hall and here's a quick look at him.


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THE LATEST ON HIS RECRUITMENT...

The two-way star plays both wide receiver and defensive end for his high school program, but just about every school wants him as a wide receiver at the next level. It's still pretty early in his recruitment, but Rutgers asst. coach Damiere Shaw has built a pretty strong bond with him as they've got him to campus twice already since the calendar changed to 2023 so they've got the early edge.

FILM...

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