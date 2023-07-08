PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
New Rutgers Football offer: 2025 WR Jalil Hall
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Football has offered Drexel Hill (PA) Monsignor Bonner High School 2025 wide receiver Jalil Hall and here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBEaXZpc2lvbiAxIG9mZmVyIGZy
b20gUnV0Z2VycyBVbml2ZXJzaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoU2hhd19fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aFNoYXdfXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmVn
U2NoaWFubz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3JlZ1NjaGlhbm88L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sUHNiRlAzcHJPIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vbFBzYkZQM3ByTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWxpbCBIYWxsIChA
SmFsaWwxSGFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWxp
bDFIYWxsL3N0YXR1cy8xNjcyNzEzMjIxMTgwODkxMTM3P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Not a The Knight Report subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The ROUND TABLE FORUM!
OTHER OFFERS....
-- UConn
-- James Madison
-- Nebraska
-- Temple
-- Virginia Tech
THE LATEST ON HIS RECRUITMENT...
The two-way star plays both wide receiver and defensive end for his high school program, but just about every school wants him as a wide receiver at the next level. It's still pretty early in his recruitment, but Rutgers asst. coach Damiere Shaw has built a pretty strong bond with him as they've got him to campus twice already since the calendar changed to 2023 so they've got the early edge.
FILM...
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3J1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL25ldy1ydXRnZXJzLWZvb3RiYWxsLW9mZmVyLTIwMjUtd3ItamFs
aWwtaGFsbCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRv
Y3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50
LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9
IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBv
ZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAg
ICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsK
ICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgp
Owo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9z
Yi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9
aHR0cHMlM0ElMkYlMkZydXRnZXJzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGbmV3
LXJ1dGdlcnMtZm9vdGJhbGwtb2ZmZXItMjAyNS13ci1qYWxpbC1oYWxsJmM1
PTIwMjI3MzMxNDAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2Ny
aXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK