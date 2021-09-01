 TheKnightReport - Mike Farrell's picks for Thursday's biggest games
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Mike Farrell's picks for Thursday's biggest games

Woody Wommack • Rivals.com
Social Media Director
@rivalswoody

Rivals.com's Mike Farrell is joined by Woody Wommack to make their picks against the spread for Thursday night's slate of games.

Watch below as they make their picks for the following games:

Temple at Rutgers -14.5

Boise State at UCF -6.0

Ohio State at Minnesota +14

Bowling Green at Tennessee -35

USF at N.C. State -18.5

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