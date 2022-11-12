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football
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Michigan State defeats Rutgers, 27-21
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Football suffered a hard fought loss to Michigan State this afternoon inside of Spartan Stadium as the Spartans went on to win the game by a final score of 27-21.
RFOOTBALL PLAY OF THE GAME....
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Aaron Young out of the backfield, gets wide open to catch the first Scarlet Knights touchdown of the day.
UP NEXT....
Rutgers will return to home next weekend for a matchup against Penn State for the Scarlet Knights regular season home finale. Kickoff is still TBD, but the game will be televised on the Big Ten Network. .
Certain data provided by STATS, LLC
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