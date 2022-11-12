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{{ timeAgo('2022-11-12 15:02:56 -0600') }} football Edit

Michigan State defeats Rutgers, 27-21

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football suffered a hard fought loss to Michigan State this afternoon inside of Spartan Stadium as the Spartans went on to win the game by a final score of 27-21.

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RFOOTBALL PLAY OF THE GAME....

Aaron Young out of the backfield, gets wide open to catch the first Scarlet Knights touchdown of the day.

UP NEXT....

Rutgers will return to home next weekend for a matchup against Penn State for the Scarlet Knights regular season home finale. Kickoff is still TBD, but the game will be televised on the Big Ten Network. .

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